Coppa: Viareggio-Massese. Ai Pini mercoledì 1° ottobre

Dopo la prima tornata del 1° turno della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza è stato definito, come da tabellone, il quadro degli ottavi di finale in programma per mercoledì 1° ottobre in gara secca. Manca solo un ultimo abbinamento dovuto al fatto che c’è un triangolare ancora in corso (quello della Lucchese, aggiunta in sovrannumero all’Eccellenza Toscana 2025/26).

Il Viareggio come un anno fa avrà la sempre sentita sfida bianconera coi rivali della Massese nell’ottavo di Coppa, stavolta però allo stadio dei Pini. Gli apuani hanno appena eliminato il Real Forte Querceta nell’unica gara di ritorno del primo turno decisa ai rigori in tutta la regione.

Questo il programma previsto per gli ottavi del 1° ottobre: Viareggio-Massese; una fra Lucchese e San Giuliano (gar-3 del triangolare si giocherà mercoledì 17 settembre) contro il Fratres Perignano (che domenica intanto riposa nella 1ª giornata di campionato... avendo tre suoi calciatori impegnati negli Europei di beach soccer con la Nazionale italiana: il goleador Marco Giordani ed i viareggini Gianmarco Genovali e Luca Remedi); Cenaia-Lastrigiana; Sestese (campione in carica)-Real Cerretese; Sangiovannese-Sansovino; Figline-Antella; Rondinella Marzocco-Colligiana; Valentino Mazzola-Belvedere.

Di qui in avanti si procede con gare secche: i quarti di finale saranno poi mercoledì 12 novembre, le semifinali mercoledì 26 novembre e la finale regionale mercoledì 17 dicembre.