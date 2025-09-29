Copparo e Portuense avanti a braccetto

Acquista il giornale
Prima Categoria: guidano il girone a punteggio pieno assieme al Molinella. Colpo esterno del Quartesana, pareggio tra Pontelagoscuro e Bando.

di STEFANO MANFREDINI
29 settembre 2025
La terza vittoria consecutiva del Copparo, arrivata sul difficile campo di Fusigano, consente al Copparo 2015 di rimanere in testa alla classifica. A lanciare i ferraresi ci pensa ancora una volta Granado, che segna la quarta rete personale in campionato. Nemmeno dieci minuti per la rete di Granado, bravo a sfruttare un rimpallo in area successivo alla punizione di Borges: pallone insaccato alle spalle del portiere romagnolo con una bella girata. I ferraresi spingono sull’acceleratore con Fornasier che serve un perfetto cross a Borges: colpo di testa parato da Yabre. I padroni di casa rispondono con Bangoura: conclusione dal limite bloccata a terra da Bianconi A inizio ripresa, il Fusignano si presenta per ben due volte in area ferrarese: prima colpo di testa deviato in corner di Zaccarino e poi conclusione di Hdada alta sopra la traversa. La gara cala d’intensità: Copparo a gestire la pressione sterile dei romagnoli, che non creano grandi pericoli. Mentre gli attaccanti rossoblù Al 43’, la punizione di Pasqualino mette in difficoltà il portiere avversario: sulla respinta corta Casagrande arriva in corsa trovando la sfera, ma non la precisione.

In vetta a punteggio pieno assieme a Copparo resistono Portuense (4-2 a Casalborsetti) e Molinella. Successo esterno del Quartesana a Lavezzola, pari del Consandolo con Bubano. Cade la Codigorese con la Frugesport, e infine pareggio 1-1 tra Pontelagoscuro e Bando nel derby ferrarese.

re. fe.

© Riproduzione riservata

