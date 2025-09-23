Copparo e Portuense, è già duello in vetta. Il Ponte insegue, passo falso Codigorese

In Prima Categoria restano a punteggio pieno Copparo 2015 e Portuense, entrambe a quota sei dopo due giornate. La netta superiorità tecnica, fisica e tattica del Copparo 2015 regala ai rossoblù la seconda vittoria consecutiva, prima assoluta casalinga. Coi pilastri arretrati Franceschini e Scaramelli, la sicurezza in mezzo al campo di Roselli, i movimenti ubriacanti dell’instancabile Borges, la solidità di Granado e Gharbi, le scorribande a sinistra di Yara e Secli, nonostante il Centro Erika Lavezzola provi a riaprirla a metà ripresa, la squadra di mister Borsari con sei punti rimane nella parte alta della classifica. Finisce 3-2 al "Preziosa", davanti a 400 spettatori e ad una piazza che sta ritrovando entusiasmo dopo anni difficili grazie all’avvento dell’imprenditore Cesare Trio. Resta a contatto anche la Portuense, che sbriga la pratica Only Sport Alfonsine nella ripresa, grazie alla doppietta del subentrante Buoso, rimasto inizialmente in panchina a causa di qualche acciacco fisico.

L’ex attaccante della X Martiri, tra le altre, entra dopo l’intervallo e segna dopo due minuti, indirizzando una sfida che i rossoneri chiudono nei secondi finali. Il Pontelagoscuro batte 3-2 la Frugesport e si porta a quota 4 punti: nell’anticipo del sabato i bianco-azzurri volano grazie alla doppietta dell’eterno Bicaku e al gol di Onesti. Festeggia anche il Bando, che trova la prima vittoria in Prima contro il Real Fusignano, sublimando così un avvio di stagione convincente: agli argentani basta il gol di Gentili dopo dieci minuti per centrare i tre punti.

Il Consandolo gioca una partita gagliarda a Cotignola, accarezza i primi tre punti del suo campionato ma viene riacciuffata sul 2-2 dai padroni di casa proprio nei minuti finali: mister Dirani può essere in ogni caso soddisfatto della reazione dei suoi dopo le sconfitte precedenti. Passo falso interno per la Codigorese, che inciampa di fronte all’ostico Savarna, capace di mettere in difficoltà pure il Copparo 2015 al debutto: i romagnoli passano 2-0 grazie alle reti di Crimi e Pasi, mentre la Codigorese può recriminare per un’espulsione. Infine, anche l’Olimpia Quartesana non ha scampo sul campo del quotato Reno Molinella: finisce con un netto 3-0 per i bolognesi, che fanno valere tutta la propria forza.

Per la neopromossa Olimpia è la seconda sconfitta di fila, che significa zero punti ed ultimo posto in classifica.

Jacopo Cavallini