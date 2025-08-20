Copparo, entusiasmo al raduno. Progetti di crescita col patron Trio: "Puntiamo subito alla promozione»

Il calcio dilettantistico ferrarese ha trovato un nuovo protagonista: Cesare Trio. Il patron del Copparo 2015 ha scalzato Andrea Mari dalla tolda di comando dopo 25 anni, nozze d’argento che si interromperanno il 15 dicembre, il tempo per il nuovo proprietario di prendere confidenza con la macchina rossoblù. Sarà una gestione familiare, sarà la moglie Vanessa Galante a ricoprire il ruolo di presidente, mentre Trio sarà formalmente solo il patron e sponsor. La squadra era stata costruita da Mari, ma Trio sta lavorando nelle poche settimane che precedono l’avvio di coppa e campionato per allestire uno squadrone, un organico competitivo, che abbia le potenziale per salire di categoria già al suo primo anno di gestione. L’altra sera al "Preziosa" la squadra ha cominciato la preparazione alla guida di mister Matteo Borsari. C’era la squadra che Mari aveva costruito, assieme ad alcuni giocatori in prova, ma anche quelli portati in dote da Trio. Questi ultimi in larga parte arrivano dal Rovigo, il club di Promozione veneta nel quale il nuovo dominus rossoblù era sponsor, assieme a Roberto Benasciutti, altra vecchia conoscenza dei tifosi copparesi.

Oggi sarà a Copparo anche Leonardo Granado, attaccante proveniente dal Sansovino, serie D toscana, ma anche lui con trascorsi polesani. Un altro ex del Rovigo (e Luparense) portato da Trio e arrivato ieri è Alexis Yara, un terzino di gamba e personalità. E non è finita: "Cercheremo di fare il meglio possibile – racconta Trio – senza escludere nulla per andare su. Di qui al 31 agosto arriveranno altri due giocatori, un centravanti e un centrocampista". Entrambi con trascorsi nel Rovigo, i loro nomi per ora sono top secret, tuttavia il segreto sarà svelato a breve. Matteo Borsari era stato scelto da Mari per tentare di raggiungere i play off e ora si trova a guidare una Ferrari. "Non sono spaventato – dice l’allenatore rossoblù – anzi, mi piacciono le sfide. In poco tempo è stata rafforzata la squadra ed è arrivato anche un preparatore atletico, Alberto Strizzi. Copparo è casa mia, sento l’obbligo morale di fare bene in una grande piazza. Ringrazio Mari per la fiducia e anche la nuova società".

Direttore generale è Alessandro Crivellaro, che ben conosce l’ambiente ferrarese. E’ stato lui portare a Copparo gli ex professionisti Roselli e Laurenti. Il presidente è una donna, come non succedeva dalle nostre parti dai tempi della Centese in serie C. "Sono ambiziosa – afferma Vanessa Galante – sarebbe bello vincere alla mia prima esperienza da dirigente".

Franco Vanini