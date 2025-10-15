Copparo, marcia in vetta senza ostacoli. Laurenti: "Ambizioni chiare, ma con umiltà"

Cinque vittorie in altrettante gare di campionato, l’ultima delle quali strappata con una grande rimonta e la tripletta di bomber Granado. No, il Copparo non è la collezione di figurine che qualcuno immaginava, ma una squadra vera, determinata a regalare alla famiglia Trio e agli appassionati una stagione da urlo. Una delle stelle rossoblù è senza dubbio Gianluca Laurenti, un ex professionista che ha sposato senza indugi il progetto Copparo. "Non bastano i nomi per vincere le partite e i campionati – spiega l’ex spallino –. Abbiamo la consapevolezza di essere forti, e anche di avere a disposizione giocatori che hanno giocato in categorie superiori, però sappiamo anche che con le figurine non si va da nessuna parte. Dobbiamo mettere in campo le qualità sopra la media che ci ritroviamo, senza dimenticare che abbiamo 25 titolari, ottimi giocatori ma soprattutto ragazzi eccezionali, che saranno il valore aggiunto".

Ad Alfonsine avete rischiato grosso, poi nel giro di una dozzina di minuti è cambiato tutto. "Ci siamo ritrovati sotto di due reti, frutto di altrettanti tiri effettuati dai padroni di casa. Una squadra che non è compatta e non è animata dalla stesso obiettivo, al 10’ del secondo tempo avrebbe gettato la spugna. Invece, abbiamo mantenuto la calma e un gol dopo l’altro abbiamo rimontato fino alla vittoria".

È davvero così forte bomber Granado? "È fantastico, non so in quale categoria potrebbe giocare ma è un attaccante implacabile che segna in tutti i modi. E mi piace sottolineare l’umiltà e la disponibilità che lo contraddistinguono".

Le aspettative nei vostri confronti sono alte. Siete consapevoli di dover convivere con la pressione? "Certo, lo sappiamo e me ne sono reso conto già il giorno della presentazione: la gente di Copparo e la società si aspettano tanto da noi, la partenza è stata promettente e non ci resta che andare avanti così".

Quanto è ambiziosa la famiglia Trio? "Le indubbie ambizioni del patron vanno di pari passo con un’umiltà che mi ha colpito. È chiaro che nei suoi piani futuri non c’è il Copparo in Prima categoria, e nemmeno nei miei. Avevo delle richieste in Eccellenza, ma ho sposato questo progetto con convinzione e sono felice di essere qui".

È stato contattato dalla Spal in estate? "Era stato ipotizzato un mio ritorno, ma non c’è stata alcuna trattativa. Del resto, le scelte societarie mi sembrano chiare: per i ferraresi non c’è spazio. In ogni caso, penso e spero che alla fine centrerà la promozione".

Stefano Manfredini