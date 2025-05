Copparo-Santa Maria Codifiume: Scontro Cruciale per la Salvezza in Campionato

Incroci pericolosi per la salvezza per le ferraresi. E’ alta la posta in palio a Copparo, dove i rossoblù se la vedranno con il Santa Maria Codifiume, nei guai dopo la sconfitta casalinga di domenica con il Ravarino e in piena zona retrocessione diretta. All’andata Scaramelli e compagni avevano vinto 2-1 in riva al Reno, un risultato che fa ben sperare per i rossoblù, le cui speranze di scansare i playout sono però appese a un filo. "All’andata avevamo vinto con merito – ricorda Sergio Cestari, allenatore del Copparo – ma bisogna onestamente ammettere che era il loro periodo peggiore, tant’è vero che nel girone di ritorno, con il nuovo allenatore, hanno totalizzato più punti che all’andata. Il Codifiume per cercare di salvarsi deve vincere a Copparo e sperare che l’Amici di Stefano perda a Pontelagoscuro. Chiaro che non siamo d’accordo. C’è un po’ di tensione nell’ambiente, perché sappiamo che al 99% faremo i playout. Dovremo farci trovare pronti a giocare altre due partite, in campionato e il derby playout con l’Amici di Stefano". La matricola di Ambrogio si giocherà le residue carte salvezza in riva al Po con il Pontelagoscuro, cui basterebbe un solo punto per la matematica permanenza in categoria. La Codigorese termina la stagione in casa con il quotato Persiceto, mentre il Gallo concluderà il campionato in casa con il Sala Bolognese terzo in classifica. I galletti, con in tasca la promozione ottenuta con due giornate di anticipo, hanno ben poco da chiedere al campionato, se non finire in bellezza davanti al proprio pubblico. Domenica mister Sergio Zambrini ha fatto capire l’aria che tira nell’ambiente granata, mandando in campo i giocatori che avevano avuto meno spazio durante l’anno, perdendo di misura a Bologna con la matricola La Dozza. Orientamento che sarà confermato anche con il Sala Bolognese, cercando perlomeno un risultato positivo.