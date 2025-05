Copparo si prepara allo spareggio playout contro Amici di Stefano

Era stato un buon profeta l’allenatore del Copparo, Sergio Cestari, prevedendo uno spareggio playout con i "cugini" dell’Amici di Stefano. Nell’ultima giornata di campionato la formazione rossoblù perde in casa 5-3 dal Santa Maria Codifiume, exploit che non evita la retrocessione diretta. Copparo invece non evita i playout e cercherà di salvare la categoria domenica prossima in casa, avendo però a disposizione due risultati su tre. Per quanto riguarda le altre ferraresi impelagate nella lotta per la salvezza, in riva al Po non si sono fatte male Pontelagoscuro e Amici di Stefano: a entrambe bastava un punto ed è finita 0-0 con soddisfazione di tutti.

La Codigorese finisce in gloria, rifila un sonoro 4-1 al Persiceto quarta forza del campionato e finisce 6 punti sopra la soglia playout. Discorso diverso il Gallo, che aveva conquistato la storica promozione con due turni di anticipo e ha chiuso la sua entusiasmante avventura con una passerella davanti ai propri tifosi. I galletti hanno perso 3-1 ad opera del Sala Bolognese, che era ben più motivato dovendo difendere il secondo posto dalla concorrenza dell’Anzolavino. Mister Bolognesi ha dato spazio alle seconde linee, che hanno comunque ben figurato. Prima del fischio d’inizio il direttore sportivo Francesco Pigaiani ha premiato con una targa il capitano di lungo corso Nicola Novelli dopo otto anni consecutivi con la maglia granata.

Premiato anche Andrej Skabar, che a quarant’anni appende le scarpe al chiodo e comincia la nuova carriera da allenatore. Succede tutto nel secondo tempo. Al 60’ il Gallo sblocca il risultato con Berto, una punizione che trova impreparato il portiere ospite. Una manciata di minuti più tardi granata in dieci per l’espulsione di Novelli. Da qui in poi il Sala ribalta il risultato, con una doppietta di Fantasia e un rigore trasformato da Trombetti.

f. v.