Copparo vince il derby salvezza contro Amici di Stefano e resta in Prima categoria

Sfida tutta copparese per restare in Prima categoria al "Preziosa", l’ha spuntata il Copparo, che ha vinto il derby salvezza ai playout con i "cugini" dell’Amici di Stefano. I rossoblù avevano il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre, ma non ce n’è stato bisogno. Il 2-0 finale rispecchia quello che si è visto in campo, soprattutto nella ripresa. I gialloneri hanno così staccato il biglietto di ritorno in Seconda nonostante un girone d’andata lusinghiero. L’allenatore dell’Amici di Stefano, Federico Casotti, non cerca alibi: "Nel complesso Copparo ha meritato. Mi sarebbe piaciuto andare ai supplementari, perché nel finale di secondo tempo, quando Copparo ha trovato i due gol, la squadra stava crescendo, grazie anche all’inserimento di Andreotti in attacco. Il nostro limite è stato la fase realizzativa, abbiamo sviluppato poco gioco e siamo stati poco incisivi". Stato d’animo completamento diverso nell’ambiente rossoblù. "La vittoria ci sta tutta – afferma Yuri Scaramelli, capitano del Copparo – Dispiace aver mandato in Seconda categoria una squadra ferrarese, per giunta copparese. Sul piano della partita, Copparo ha vinto i playout con merito. Ambrogio si è dimostrato una squadra organizzata, soprattutto in difesa, meno in attacco. Nel primo tempo li abbiamo fatti sfogare, senza però rinunciare a colpire di rimessa. Nel secondo tempo abbiamo trovato i gol". A Copparo dopo due stagioni sofferte si sta pensando a obiettivi più ambiziosi. "Con un paio di innesti si può puntare a un campionato di vertice". Sono state decisive le scelte di mercato, a cominciare da quella di Fabio Franceschini, a 37 anni, nel ruolo di centravanti ha segnato 11 gol da gennaio a oggi, capo cannoniere della squadra, uno in più di Spanò, che ha avuto il merito domenica di sbloccare la partita. Non è scontata la permanenza di mister Sergio Cestari, non tanto per gli incontestabili meriti sportivi, ma per difficoltà logistiche: lavora a Finale Emilia e abita a Cento, molto chilometri da Copparo.

