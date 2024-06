Coppola miglior allenatore di Terza Categoria. Premio a Coverciano per il mister dell’Avane

A coronamento di una stagione esaltante, che lo ha visto vincere con l’Avane il campionato di Terza Categoria Pisa e salire in Seconda, è arrivata un’altra bella soddisfazione per mister Francesco Coppola. Coppola ha infatti ricevuto la targa come miglior allenatore di Terza Categoria durante le celebrazioni del 12esimo premio istituito dall’associazione italiana allenatori calcio sezione Firenze, andata in scena al centro tecnico di Coverciano di fronte a una grande cornice di pubblico. "Per me è stata una soddisfazione davvero immensa – racconta Coppola – e avrebbe assunto un sapore ancor più particolare se, come previsto in un primo momento, a consegnarmi il premio fosse stato il ct della Nazionale Luciano Spalletti. Per un tecnico dell’Avane sarebbe infatti stato il massimo ricevere la targa dalle mani di un amico di Avane come Luciano. Purtroppo, però, gli impegni con la Nazionale per l’Europeo non lo hanno reso possibile visto che la spedizione azzurra era già partita per la Germania".