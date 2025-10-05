Corazzano, "Il calcio è di tutti". E schiera la squadra inclusiva

È stata presentata a Casa Verde di San Miniato la nuova squadra di calcio dell’Asd Corazzano, che prenderà parte al progetto inclusivo Il Calcio è di tutti, promosso dalla Figc. Un progetto che come obiettivo la promozione della pratica calcistica tra le persone con disabilità. Alla presentazione erano presenti il sindaco Simone Giglioli, gli assessori Elena Maggiorelli e Matteo Squicciarini, il Vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi, l’avvocato Giuliano Maffei, presidente della Fondazione IRCCS Stella Maris, la dottoressa Giovanna Sorrentino direttrice di Casa Verde, i rappresentanti dell’Asd Corazzano, Renzo Ulivieri (allenatore), Marzio Fiaschi (direttore sportivo) e Filippo Lotti (dirigente/accompagnatore).

"Abbiamo deciso di iscrivere la squadra alla Dcps (Divisione calcio paralimpico e sperimentale) della Figc per la stagione 2025/26, partecipando al campionato nazionale Il Calcio è di tutti l’annuncio del ds Marzio Fiaschi. "L’idea è nata durante un evento sportivo a San Romano lo scorso giugno, in memoria di Mattia Giani, dove abbiamo conosciuto la squadra disabili "Calciando Insieme Pontedera". Da lì, Renzo Ulivieri ha avuto l’intuizione di creare una compagine anche per il Corazzano, e oggi siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo in totale ben otto squadre con i colori della nostra società". Fiaschi ha poi sottolineato che tutti gli atleti potranno partecipare gratuitamente. Le partite del campionato toscano si giocheranno tutte la Marconcini di Pontedera. Il prossimo sabato 11 ottobre al Viola Park di Firenze si terrà il primo Test Match DCPS con un torneo Fun & Play tra le squadre toscane iscritte al campionato.