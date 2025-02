Cori di incitamento alla squadra anche dopo la sconfitta di Cosenza. I tifosi non mollano e stanno vicini agli azzurri

Per uscire dalla crisi di risultati la Carrarese può contare su un grande alleato: la tifoseria. Il popolo gialloazzurro, in particolare gli ultras della Curva Nord Lauro Perini, si sta stringendo attorno alla squadra in questo momento difficile garantendole un sostegno davvero encomiabile e prezioso. Anche sabato, a Cosenza, erano 178 i fedelissimi che hanno affrontato la lunga trasferta in Calabria di quasi 900 chilometri. Un amore viscerale che non si ferma di fronte ai risultati negativi. I tifosi al seguito hanno incitato i propri beniamini non solo allo stadio (nella foto), durante la partita, ma successivamente anche all’aeroporto di Lamezia Terme quando li hanno incrociati prima del volo di ritorno in Toscana. Ci sono piazze che alle prime difficoltà si disamorano o si lasciano andare a facili contestazioni.

A Carrara il tifo continua a essere caratterizzato da grande vigore, oltre che anche compostezza e maturità. Le sconfitte non ne hanno scalfito l’ardore, sia in casa che fuori. Anche nelle trasferte più lontane i supporters azzurri si sono sempre fatti vedere e sentire. A Castellammare di Stabia recentemente erano in 124. Quando si è giocato vicino a Carrara ci sono stati esodi eclatanti: ricordiamo i 1684 presenti a Genova o i 900 di Pisa.

In casa lo stadio dei Marmi è sempre sold out o quasi. Con Cesena e Spezia si sono registrate 3600 presenze nei settori dedicati alla tifoseria di casa, 3500 contro il Brescia. Un tutto esaurito sabato prossimo (ore 15) contro la Salernitana sarebbe il modo migliore per... apparecchiare la tavola. L’affetto dei tifosi è sicuramente un aspetto che potrà rappresentare un valore aggiunto per la Carrarese in questa sua volata salvezza. Una permanenza in Serie B sarebbe vissuta dalla gente di Carrara alla stessa stregua della promozione dello scorso anno, con festeggiamenti memorabili in città. Ma ora c’è da tornare a fare punti.