Correggese batte Nibbiano 2-1 e conquista la Serie D con Siligardi ed Errichiello

CORREGGESE 2 NIBBIANO 1

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi (88’ Pipoli), Boilini (69’ Sarzi Puttini), Covili (44’ Galli), Bertozzini, Carini, Errichiello, Vernia (73’ Galletti), Antenucci (80’ Calì), Siligardi, Leonardi. A disp.: Paltrinieri, Caselli, Benedetti, Galletti, Cappelluzzo. All.: Rossi.

NIBBIANO: Guerci, Tambussi, Vecchi, Bini, Ababio, Boccenti (87’ Castellana), Lancellotti, Jakimovski (87’ Siaka), Ridolfi (77’ Franchini), Vingiano (81’ Baldini), Minasola. A disp.: Serena, Borsatti, Bernardi, Brugni, Kenzin. All.: Rastelli.

Arbitro: Cristofori di Finale Emilia (Soverini di Bologna e Bellavia di Faenza).

Reti: 4’ Lancellotti; 55’ Siligardi; 85’ Errichiello.

Note: giornata calda; paganti 1750 per un totale di circa 2000 spettatori; campo ottimo; rec. 3’+6’. Ammoniti: Bini e Leonardi.

Dopo due anni la Correggese riconquista la Serie D. E lo fa aggiudicandosi in rimonta lo spareggio di Fiorenzuola (in tribuna anche l’ex mister granata William Viali che ha dribblato commenti sull’impresa-salvezza della Reggiana) conquistando il primato dell’Eccellenza su un ottimo Nibbiano che, proprio come domenica scorsa, aveva messo la freccia in avvio di partita.

Decisivo ancora una volta il fantasista ex pro Luca Siligardi che si conferma bestia nera del Nibbiano a cui ha segnato in tre dei quattro confronti stagionali. Punto esclamativo messo dall’aitante Andrea Errichiello, classe 2002, che ha firmato nella ripresa il gol-promozione facendo scattare la festa in campo e sugli spalti (in seicento da Correggio) esattamente alle 18.30 quando il signor Cristofori ha chiuso le ostilità al 6’ di recupero.

Dopo un primo tempo in salita e col parziale di 0-1, nella ripresa ha fatto la differenza la profondità della rosa biancorossa: fuori l’esperto Covili sostituito causa infortunio dal rampante Galli, dentro la corsa di Sarzi e Galletti e infine l’estro di Calì per il bomber Antenucci, ieri non pervenuto anche se i numeri sono tutti dalla sua parte con 23 reti stagionali e titolo di capocannoniere.

Una gara vinta alla distanza contro un Nibbiano tenuto a galla anche dal proprio numero uno Guerci che ha negato più volte il pari ai biancorossi. Al pronti via buon giro palla piacentino che libera in fascia i cavalli del terzino mancino e reggiano doc Lorenzo Vecchi il cui perfetto cross viene incornato da Ridolfi, respinta miracolosa di Cipriani che nulla può sul tap-in della freccia Lancellotti.

Reazione correggese affidata alla punizione tagliata da posizione defilata di Siligardi smanacciata in corner da Guerci, break piacentino affidato ad una conclusione del puntero Ridolfi che si perde alta.

Proprio a ridosso dell’intervallo Guerci neutralizza un rasoterra a fil di palo disegnato da Vernia, quindi ancora il numero uno dice no ad una punizione di Siligardi.

Nella ripresa lo stesso Siligardi pareggia con un sinistro sotto la traversa dopo una corta respinta della difesa e a 5’ dal gong la discesa di Erricchiello che entra in area e insacca di sinistro al sette sul palo corto, facendo esplodere di gioia lo spicchio di tribuna riservato ai tifosi biancorossi.