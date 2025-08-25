Correggese, buona la prima. I biancorossi rimontano a Sasso Marconi e vincono il preliminare

SASSO MARCONI 1 CORREGGESE 3

SASSO MARCONI: Celeste, Barattini (38’ st Margiotta), Montanaro, Galassi (8’ st Pelloni), Tarozzi, Gobbo, Ghebreselassie, Merighi (8’ st Armaroli), Pirazzoli (38’ st Prasso), Geroni, Mazia (15’ st Marra). A disp.: Albieri, Cinquegrana, Bonfiglioli, Palmieri. All.: Farneti.

CORREGGESE: Mantini, Ghizzardi (38’ st Truzzi), Montenet (23’ st Zarrillo), Giorgini, Ferraresi, Sarzi (17’ st Carini), Pampaloni (28’ st Puglisi), Galli, Arrondini, Siligardi (23’ st Barbuti), Errichiello. A disp.: Narduzzo, Brevini, Battistini, Calì. All.: Domizzi.

Arbitro: Alexandru Dumitrascu di Finale Emilia (Bertelli - Nesi).

Reti: pt 30’ Mazia, 41’ Arrondini, 44’ Siligardi; st 27’ Ferraresi.

Note: ammonito Tarozzi. Angoli: 4 a 3, recuperi 2’ + 4’.

Buona la prima, anzi, buonissima: la Correggese inizia nel migliore dei modi la stagione ufficiale, imponendosi nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D sul campo del Sasso Marconi per 3 a 1. La partita si apre con una lunga fase di studio tra le due squadre, ma sono i padroni di casa a creare le prime occasioni: Geroni sfiora il bersaglio con un tiro nato da un’azione ben manovrata, mentre poco dopo Ghebreselassie, servito da Merighi, impegna Mantini con una conclusione insidiosa. La Correggese risponde al 28’ con Siligardi che trova un corridoio per Arrondini, il cui tiro però non impensierisce il portiere Celeste. Sulla ripartenza il Sasso Marconi passa: Mazia sfrutta un cross dalla sinistra e insacca di testa per l’1 a 0 dei locali. La reazione dei biancorossi è immediata. Dopo una bella combinazione tra Montenet ed Errichiello, Arrondini si presenta davanti a Celeste e non sbaglia. Trascorrono appena tre minuti e Siligardi decide la giocata personale con un mancino secco e preciso che vale il 2 a 1. Nella ripresa i ritmi calano, ma è la Correggese a mantenere il controllo del gioco. Al 26’ arriva anche il gol della sicurezza: sugli sviluppi di un angolo battuto da Pampaloni, la palla rimane viva in area e Ferraresi è il più lesto a spingerla in rete.

"Siamo partiti timidi - dice mister Maurizio Domizzi - come ci era capitato anche nelle amichevoli. Dopo il gol subito però la squadra ha avuto la reazione giusta, con l’atteggiamento che ci serviva per rimettere subito in equilibrio la partita. Nella ripresa abbiamo gestito bene, affondando quando era necessario, anche se avremmo potuto sfruttare meglio le nostre qualità. Alcuni ragazzi devono recuperare la condizione a causa di piccoli problemi fisici: per questo il passaggio del turno è importante perché ci dà la possibilità di giocare un’altra gara ufficiale prima del debutto in campionato che sarà il 7 settembre".

Intanto domenica primo turno effettivo di Coppa Italia sul campo della Vis Cittadella Modena.