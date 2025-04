Correggese supera Gotico Garibaldina e punta alla promozione in D

CORREGGESE2GOTICO GARIBALDINA0

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Sarzi Puttini (31’ st Boilini), Covili, Bertozzini, Benedetti, Errichiello (41’ st Galletti), Vernia (8’ st Galli), Antenucci (37’ st Leonardi), Siligardi, Cappelluzzo (39’ st Calì). A disp. Micozzi, Pipoli, Caselli, Casini. All. Rossi.

GOTICO GARIBALDINA: Terenzio, Bernazzani, Moschetti, Molinelli, De Matteo, De Vivo, Maggiari (11’ st Spotti), Mavrov (11’ st Rossi), Franchi (41’ st Mokan), Makaya, Raggi. A disp. Maccagni, Menzani, Rovelli, Mattioli, Gnaziri, Zanaboni. All. Rantier.

Arbitro: Nazzicone di Ferrara.

Reti: 2’ Cappelluzzo; 36’ st Antenucci.

Note: ammoniti Cappelluzzo (C) e Mavrov (G).

Aggancio completato. La Correggese fa il suo dovere, vince davanti al pubblico amico col Gotico e sfrutta al meglio il pari nel derby piacentino del Nibbiano, raggiunto sul 2-2 a 5’ dalla fine dall’Agazzanese, appaiando i rivali a quota 70 proprio alla vigilia dello scontro diretto, in programma domenica prossima in trasferta.

Per centrare la promozione in D servirà la vittoria ma, in caso di pareggio al termine della regular season e di arrivo quindi a pari punti, servirà lo spareggio per determinare la prima posizione.

Dopo nemmeno 2’ i padroni di casa vanno in vantaggio: Siligardi mette in mezzo dalla sinistra e Capelluzzo mette sotto la traversa con una deviazione di prima intenzione. E’ poi Siligardi a trascinare i suoi nel corso della prima frazione, ma non capitalizza due buone occasioni da rete: nel primo caso il numero 10 biancorosso perde il tempo della conclusione e la difesa piacentina respinge, nel secondo è il palo a dire di no dopo una deviazione fortuita di un avversario. Nella ripresa Terenzio ipnotizza Cappelluzzo e gli nega il raddoppio, poi è Cipriani a dire di no a Makaya; a 9’ dal termine Antenucci capitalizza una ripartenza e, scattando sul filo del fuorigioco, fredda il portiere avversario e chiude l’incontro, poi i padroni di casa esultano per le buone notizie che arrivano da Agazzano e possono così festeggiare l’aggancio.

Ivano Rossi si presenta così in sala stampa: "Mi aspettavo una gara complicata e così è stato. Bravi i ragazzi a sbloccare subito la partita, anche se la speranza era quella di raddoppiare prima, ma la tensione era alta e abbiamo commesso qualche errore di frenesia. Ora si va a Nibbiano sapendo di dover giocare per i 3 punti, quindi non cambia nulla rispetto alla condizione precedente: la differenza sta nel fatto che non dobbiamo vincere per forza, perché in caso di parità ci sarà lo spareggio: quello che è certo è che domenica prossima non sarà una giornata leggera".