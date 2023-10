Corridonia, 4° successo. Il gol firmato Cornero manda ko l’Aurora Treia

1

AURORA TREIA

0

: Piergiacomi, Garbuglia, Monti (14’st Marinelli), Del Moro, Romagnoli, Ciucci, Piccinini (37’st Ogievba), Cesca (23’st Borioni), Cornero, Ruzzier, Zazzetti (32’st Marcelletti). A disp.: Mazzocca, Vitali, Macchiati, Galdenzi, D’Amico. All. Fondati.

AURORA TREIA: Frascarelli Edoardo, Massini, Marchetti, Fratini, Palazzetti, Armellini, Ripa (14’st Bah), Pucci, Chornopyschuk, Capponi (30’st Filacaro), Cervigni (1’st Capradossi). A disp.: Cartechini, Frascarelli Marco, Ruani, Compagnoni, Romanzetti, De Maria. All.: Martinelli.

Arbitro: Domizi di Macerata.

Rete: 44’ Cornero.

Note: ammoniti Ciucci, Cesca, Cornero, Fratini e Bah. Angoli 4-4, tempi di recupero 1 + 5.

Il Corridonia conquista l’intera posta contro l’Aurora Treia al termine di una partita molto combattuta. Ha vinto con merito la squadra di Fondati che ha saputo sfruttare una delle poche occasioni che ha avuto per portarsi in vantaggio in una partita con tanti ex e quindi straricca di motivazioni. Parte subito bene il Corridonia che al 4’ si presenta dalle parti di Frascarelli con Ruzzier. Al 32’ altra occasione per i locali oon Cornero che sfiora il palo e la palla si perde sul fondo. La risposta ospite arriva al 34’ con Cervigni che si presenta minaccioso davanti Piergiacomi, comunque molto bravo a neutralizzare l’iniziativa. Sul finire del tempo (44’) arriva il vantaggio del Corridonia ad opera di Cornero che risolve in mischia su azione d’angolo. Il secondo tempo resta sempre molto combattuto ma regala poche emozioni, il Corridonia controlla abbastanza agevolmente anche se in un paio di occasioni Bah si è reso pericoloso.

Quintino Pieroni