Corridonia beffato. Camerino vince in rimonta

: Petrelli (7’ st Bartolini), Barilaro, Carnevali (7’ st Corazzi), Ferretti, Frinconi, Cicci, Scotini, Gubinelli (23’ st Raponi), Jachetta (33’ st Martellucci), Staffolani A. (7’ st Maccioni), Marchionni (43’ st ). All. Giacometti.

CORRIDONIA: Pettinari, Marinelli, Salvatelli, Marengo, Ciccalè, Del Moro, Monachesi (14’ st Merzoug), Bedetta (39’ st D’Angelo), Vetrini (35’ st Ogievba), Pucci (33’ st Bellesi), Atzori (39’ st Cartechini). All. Martinelli.

Arbitro: Liso di Ancona.

Reti: 10’ Monachesi, 10’ st Jachetta, 19’ st Merzoug, 37’ st Scotini, 48’ st Martellucci.

Note – Espulsi al 49’ st Vetrini e Staffolani A. Ammoniti: Marinelli 23’ pt, Cicci 46’ pt, Cicalè 5’ st, Barilaro 27’ st, Ferretti 30’ st.

A Camerino il Corridonia nel primo tempo dà qualcosa in più, nel finale i locali segnano il gol vittoria di una partita emozionante. Al 10’ segna Monachesi per il Corridonia su assist e intuizione del compagno Vetrini. Dopo la ripresa subito sostituzioni in blocco del Camerino e il neo entrato Corazzi crossa sul primo palo dove Jachetta di testa la mette alle spalle del portiere. È il pareggio. Al 64’ Bedetta scatta e quasi sul fondo del campo, dalla destra la mette in mezzo rasoterra e Merzoug di primo tocco non sbaglia e porta sull’1-2. È premiato il Camerino dal bel gol di Scotini all’82’, il giocatore segna da poco fuori area a mezz’aria e forte beffando il portiere. La partita sembrava destinata a finire con un giusto pareggio, ma durante i minuti di recupero Maccioni, marcato sull’angolo sinistro dell’area di rigore, si inventa un tacco per Cicci che crossa di prima in mezzo e Martellucci arriva prima degli altri siglando una vittoria in rimonta che vale davvero molto. Durante i festeggiamenti si rischia la baruffa con Vetrini e Staffolani mandati fuori.