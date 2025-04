Corridonia e Sangiorgese pareggiano 1-1: reti di Biondi e Galdenzi

Corridonia 1 Sangiorgese 1: Mazzocca, Marinelli (15’st Monti), Bordi, Bedetta Nicola, Del Moro, Dutto (38’st Kakuli), Atzori (45’st D’Angelo), Pucci, Ulivello (25’ st Ruzzier), Galdenzi, Diamanti (13’st Lattanzi). All.: Fondati.

SANGIORGESE MONTERUBBIANESE: Bonifazi, Vecchiotti, Paoloni, Squarcia, Carafa, Diarra, Marrocchi (32’st Bernardini), Venturim, Pistelli, Biondi, Rossi (24’st Gibellieri). All.: Stallone.

Arbitro: Tarli di Ascoli.

Reti: 41’ Biondi, 17’ st Galdenzi.

Finisce in parità una partita tra squadre con obiettivi diversi: ospiti alla ricerca dei tre punti per la salvezza e i locali per congedarsi dal proprio pubblico dopo essersi assicurati la permanenza nella categoria. Meglio gli ospiti nel primo tempo; nella ripresa si fa apprezzare di più la squadra di casa. Sangiorgese in vantaggio al 41’ con Biondi che raccoglie la respinta di Mazzocca su punizione. Il pareggio al 17’ della ripresa con Galdenzi che calibra una palombella che pesca Bonifazi fuori dalla porta.

Quintino Pieroni