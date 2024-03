Corsa salvezza. Pergolettese ad alta tensione. Serve una scossa per evitare guai

Una sconfitta che fa male quella rimediata dalla Pergolettese sul terreno del Legnago Salus nel turno infrasettimanale di Lega Pro. I gialloblù hanno creato diverse occasioni ma alla fine a festeggiare è stata l’arcigna squadra veneta che ha saputo capitalizzare al meglio le opportunità create portando a casa tre punti fondamentali in chiave play off. Hanno pesato per la Pergo le assenze degli infortunati Aucelli, Capoferri, De Luca, Felicioli oltre a quella di Piccinini che ha scontato la prima delle quattro giornate di squalifica. Nonostante questo i ragazzi di mister Mussa hanno disputato un ottimo incontro che fan ben sperare in vista dei prossimi due mesi di campionato dove si deciderà il destino di Arini e compagni. Al momento la compagine cremasca è in sedicesima posizione con 33 punti e in piena zona spareggi retrocessione ma c’è ancora la possibilità di uscire da questa scomoda posizione a patto di ritrovare solidità difensiva e cinismo sotto porta, ingredienti che avevano permesso ai gialloblù di disputare un grande inizio di stagione.

Ora alle porte c’è la proibitiva sfida di sabato al Voltini contro la capolista Mantova, gara difficilissima dove servirà grande carattere per riuscire ad ottenere un risultato positivo.

A parlare dell’ultimo match è il difensore Riccardo Bignami: "Abbiamo disputato una buona gara sopratutto nell’atteggiamento e nella grinta,peccato non essere riusciti a portare a casa punti. Nelle prossime partite dovremo essere più attenti e cinici sotto porta perché questo campionato non ti fa sconti. Da qui alla fine ci aspettano tante finali, dobbiamo ragionare partita dopo partita e alla fine tireremo le somme. Adesso siamo concentrati per la partita con il Mantova,contro la prima della classe vogliamo fare bene per portare a casa punti dopo due sconfitte". Raffaele Sisti