Corsagna beffato ai rigori: Jolo vince con gol di Balli al 122'

CORSAGNA 0 JOLO 1

CORSAGNA: Cintolesi, Dinucci (18’ sts Gi. Pellegrini), Giannotti (8’ pts Martino), La Cedra, Signorini, Pazzaglia (15’ G. Giusti, 92’ Ricci), Bottari (2’ pts Motroni), Barsanti, O. Giusti (35’ Eramnazi), Fiumicino, Battistoni. (A disp.: Bertoncini, Ga. Pellegrini, Cristofani). All.: Piercecchi.

JOLO: Cuorvo, Melani, Biagioni (67’ M. Lupetti, 81’ De Felice), Cantini (77’ Medini), Bellandi, Drovandi, Marchio, D. Lupetti, Tomberli (60’ Balli), Bettazzi, Vigni (55’ D’Agati). (A disp.: Giusi, D’Alo, Carlesi, Lo Iacono). All.: Ambrosio.

Arbitro: Scalingi di Carrara (assistenti: Mori di Livorno e Argiola di Pisa). Rete: 122’ Balli.

Note: espulsi 16’ pts Bellandi, 14’ sts Ricci, 18’ sts Cintolesi.

MONSUMMANO TERME - Finisce il sogno del Corsagna, che viene beffato ad un soffio dai rigori, al termine di una partita aspra e combattuta, dove i neroverdi hanno sciupato troppo. Che la giornata non era propizia per i neroverdi si è capito già nella prima frazione, quando sono costretti a uscire per infortunio Pazzaglia e Odoardo Giusti che, aggiunti a Buoni e Ricci (in panchina), fanno quattro assenze pesantissime.

Lo Jolo gioca ordinato, ma non fa grandi cose, dimostrandosi avversario valido; ma alla portata dei corsagnini che sbagliano al 7’ con Giusti e al 42’ con Eramnazi il possibile vantaggio. I pratesi rispondono con Marcho, Drovandi e Lupetti: Cintolesi mette in corner.

Ripresa. Barsanti al 3’ dal limite (bravo Cuorvo), Battistoni al 14’ sbaglia solo davanti al portiere, mentre è il solito, instancabile Barsanti, al 40’, a colpire la traversa. Supplementari. Ricci in apertura sfiora il gol in pallonetto. Jolo in dieci per il rosso a Bellandi (doppio giallo) e, al 7’ del secondo overtime, viene annullato un gol per fuorigioco a Barsanti. Ma la beffa arriva in pieno recupero: espulso Ricci per proteste; corner dalla destra per i pratesi, imperioso stacco di testa di Balli e palla in rete. Espulso anche Cintolesi. Al Corsagna rimane una grande stagione: è mancato il tocco finale.

Flavio Berlingacci