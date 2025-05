Corsagna trionfa nei play-off: vittoria storica e sogno Promozione

Impegno, determinazione e sacrificio: questi i fattori che hanno permettono al Corsagna, oltre, naturalmente, a gioco e grandi qualità umane e tecniche dei ragazzi in maglia neroverde, di vincere i play-off del girone "A" di Prima categoria, rimanendo, di fatto, l’unica formazione della provincia (versiliesi comprese), in lizza negli spareggi regionali per salire nella categoria superiore.

Era, in pratica, quasi un mese che la squadra di Francesco Piercecchi non giocava una partita vera, essendo già qualificata per la finalissima grazie alla "forbice" sulla quinta, dopo aver chiuso al secondo posto, come nella passata stagione, quando, poi, i corsagninini si fermarono in semifinale.

Ma la società del presidente Sabatino Lucchesi voleva fare meglio dello scorso campionato e non era per niente facile, né scontato, ma, con il duro lavoro sul campo e con un’unità di gruppo da fare invidia anche a realtà più blasonate, il Corsagna è riuscito a vincere la finalissima contro il Capannori, giocata sul neutro di Pietrasanta, davanti al pubblico delle grandi occasioni, al cospetto di un avversario forte e molto bene organizzato, che ha fatto soffrire i neroverdi fino al termine.

La rete dell’ottimo Ricci in avvio è, poi, risultata decisiva, come decisive le parate di Cintolesi, compreso un rigore respinto a Del Ry. Sfida bellissima nel primo tempo, per ritmo e giocate da ambo le parti, che si è mantenuto tale nella ripresa, nella quale i biancorossi capannoresi sono partiti forte, ma poi sono calati, con il Corsagna che ha sprecato il rigore della sicurezza con Battistoni (palo), prima di gestire fino al 95’, quando è esplosa la festa tutta a tinte neroverdi.

La finalissima, che si è giocata sul neutro di Pietrasanta, ha messo a confronto due fra le migliori formazioni del torneo che si sono guadagnate con pieno merito il diritto a disputare una sfida attesissima, per il gioco e le qualità tecniche e carattariali messe in campo durante un’annata comunque ottima per entrambe: i neroverdi di Piercecchi hanno chiuso al secondo posto ed erano passati direttamente, grazie, come detto, alla "forbice" sulla quinta.

Un plauso, comunque, a entrambe le contendenti che si sono affrontate senza esclusioni di colpi, per un match da categoria superiore che il Corsagna andrà a cercare negli spareggi regionali, anche se il risultato è già storico per il sodalizio della Media Valle del Serchio che esulta e continua a sognare, senza mollare un attimo e con fondate speranze di salire in Promozione.

Flavio Berlingacci