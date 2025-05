Corsagna vince i play-off di Prima categoria: Ricci decisivo contro Capannori

Corsagna 1 Capannori 0

CORSAGNA: Cintolesi, Giannotti, G. Giusti (30’ st Fiumicino), Buoni, Signorini, Pazzaglia (27’ st Dinucci), Ricci (41’ st Lacedra), Barsanti, E. Giusti, Battistoni, Bottari (30’ st Motroni). (A disp.: G. Pellegrini, Baroncini, Ga. Pellegrini, Martini, Eramnazi). All.: Piercecchi.

CAPANNORI: Angeli, Pardini, Rolla (41’ st Garofalo), Mattioli (40’ pt Giuntoli), Fanani, Giusfredi (15’ st Paganelli), Menconi (48’ st Ezzaki), Martinucci, Pistoresi, Del Ry (27’ st Zuncheddu), Haoudi. (A disp.: Gramajo, Ramku, Orlandini, Menchini). All.: Paoli.

Arbitro: Marongiu di Livorno. Rete: 5’ pt Ricci.

PIETRASANTA - Il Corsagna si aggiudica i play-off di Prima categoria girone "A" battendo il Capannori, grazie alla rete di Ricci e, domenica prossima, se la vedrà nella fase regionale contro lo Jolo che ha battuto la Folgor Calenzano.

Parte subito bene la formazione di Piercecchi che, al 5’, passa subito in vantaggio con Ricci, bravo a saltare il proprio marcatore e a battere Angeli. Il Capannori non ci sta e prova subito a cercare il gol del pareggio. Al 28’ l’occasione più importante per i biancorossi, con un calcio di rigore concesso dal direttore di gara: ma, dagli undici metri, Del Ry sbaglia con Cintolesi che para il tiro. Un primo tempo che si conclude con il Corsagna in avanti, nonostante il Capannori abbia provato a trovare il pareggio.

Nella ripresa si gioca sempre su ottimi ritmi. Questa volta, però, è Battistoni che, al 35’, sbaglia un rigore. Alla fine il risultato non cambia e il Corsagna, dopo il secondo posto in campionato, può far festa; mentre al Capannori, che ha giocato un’ottima partita, rimane il rammarico per non essere riuscito a rientrare in partita.

Domenica prossima per i neroverdi ci sarà lo Jolo, in campo neutro: un’altra sfida importante per continuare il sogno.

Alessia Lombardi