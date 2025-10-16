Corsinelli, l’uomo della fascia destra: "Ravenna, con l’Arezzo non è decisiva"

Francesco Corsinelli si sta rivelando una delle pedine più preziose della capolista di mister Marchionni. Il ventisettenne terzino destro viareggino è tornato titolare a San Benedetto del Tronto dopo aver smaltito definitivamente un problema muscolare che lo aveva tenuto lontano dalla quarta alla sesta giornata. Ed è tornato, incidendo subito sul risultato.

Corsinelli, cominciamo dall’assist per il gol partita di Luciani. Come è nata l’idea?

"Ho visto il movimento che aveva fatto dietro le spalle del difensore; ho provato a metterla in maniera giusta e così ci sono riuscito. Luciani è stato molto bravo a smarcarsi e comunque a calciare al volo, segnando anche un bel gol".

Assist ‘pesante’ per un gol ‘pesante’. Vincere in un contesto così caldo, che significato può avere?

"Vincere in un contesto così caldo è stata anche una prova di maturità. Prova superata alla grande".

Quanto ‘vale’ una vittoria come quella di domenica nell’economia della stagione?

"Tanto. Sicuramente avremmo potuto gestire meglio alcune palle nel 2° tempo, però abbiamo comunque fatto una grande partita. Ci siamo difesi bene". L’onda lunga di proteste e recriminazioni da parte della Samb non si placa. Ma, secondo lei, il Ravenna ha vinto legittimamente?

"Gli episodi dubbi possono capitare da una parte o dall’altra. Sinceramente non mi sembra che ci siano stati grandi errori arbitrali. L’arbitro ha rivisto le immagini e non ha cambiato. Le decisioni sono state giuste". Nella bolgia dei 9.000 del Riviera delle Palme, aver avuto 500 tifosi al seguito quanto vi ha aiutato?

"Molto! In un contesto del genere, il nostro settore pieno di gente, è stato importantissimo. I nostri tifosi si sono fatti sentire, spingendo la squadra ad un impegno massimale".

Già da domenica notte avete iniziato a pensare all’Arezzo?

"Abbiamo cercato di affrontare la settimana in maniera ‘normale’. Stimoli e attivazioni, vengono da sole. L’approccio è molto sereno. Siamo consapevoli che affronteremo una squadra forte e che sarà uno scontro diretto. Il Ravenna però non è assolutamente da meno".

Che sfida vi aspettate di dover giocare?

"Si respirerà un clima ancora più bello. È sempre piacevole giocare queste partite e noi daremo il massimo per portare a casa il risultato. Vogliamo continuare il nostro percorso. Ce la metteremo tutta, consci che loro verranno agguerriti e con lo stesso obiettivo".

Sarà un match ‘solo’ importante o anche decisivo?

"È un match importante, ma non penso sia decisivo. Potrà dare comunque una spinta ulteriore a ciò che stiamo facendo, quindi è una sfida molto importante, perché, comunque, nelle 2 gare successive affronteremo Pianese e Ascoli. Facendo risultato contro l’Arezzo, prenderemo ancora più fiducia e consapevolezza. Di certo, il clima sarà molto caldo sugli spalti".

Roberto Romin