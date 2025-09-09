Corso allenatori per il patentino ’Uefa D’. Iscrizioni aperte, lezioni da ottobre a dicembre

A Grosseto il corso per allenatori Uefa D. Un’altra settimana per presentare le domande. Infatti giovedì 11 è termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione al corso di abilitazione allenatore Uefa D, organizzato dall’Aiac di Grosseto. Le lezioni si svolgeranno in presenza nel capoluogo maremmano tra la fine di settembre e l’inizio di dicembre. Il corso è aperto non solo ai residenti della provincia di Grosseto ma anche a quelli di Siena e consentirà di ottenere la licenza Uefa D, che garantisce diverse qualifiche nel panorama calcistico dilettantistico e giovanile. Le abilitazioni previste con la licenza Uefa D sono molte e con questo patentino sarà possibile ricoprire il ruolo di allenatore responsabile di squadre senior nei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza categoria, all’interno della Lega nazionale Dilettanti; allenatore di squadre giovanili, comprese le Juniores nazionali, regionali e provinciali; allenatore di squadre femminili, fino alla Serie C.