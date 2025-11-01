Corso allenatori uefa b a coverciano. Adami, Guagni e Orlandi. Le ex viola diventano ’mister’

Si è concluso pochi giorni fa a Coverciano, con un grande successo di partecipazione, il corso per Allenatore Uefa B indetto dal settore tecnico della Federcalcio. Al corso hanno partecipato, come da regolamento, ex giocatori e/o addetti ai lavori del mondo del calcio. Ma questa volta, nel numeroso gruppo di partecipanti e, ora, allenatori abilitati, spiccano tante figure femminili, che rendono orgoglioso tutto il movimento. Fra i vari Bachini, Benassi, Candreva, Ghoulam, Manfredini e Saponara, si evidenziano anche i nomi delle ex calciatrici fiorentine di successo quali Alia Guagni, Greta Adami e Giulia Orlandi. Tutte molto conosciute e con illustri trascorsi nel mondo del calcio femminili e fresche ex in particolare la Guagni. Inoltre legate alla nostra città e regione per nascita, appartenenza di club o entrambe. Un altro passo avanti per l’emancipazione del calcio femminile e delle atlete che hanno contribuito a renderlo sempre più popolare al grande pubblico. Complimenti Alia, Greta e Giulia, il calcio ha bisogno anche di voi e la componente femminile sta diventando sempre più importante.

A breve a Coverciano saranno in programma altri corsi per allenatori per qualificare in maniera esponenziale il settore tecnico e tutta la categoria degli allenatori, vero fulcro determinante del calcio. Da ricordare anche i corsi rivolti ai dirigenti che vengono organizzati dalla Delegazione provinciale del Coni, con iscrizioni già aperte.