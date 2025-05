Corte d’Appello riduce penalizzazione allo Zenith Prato: Tau-Pistoiese decisiva per i play-off

La montagna ha partorito il topolino? Dipende dai punti di vista. La Corte d’Appello Federale ha ridotto di soli tre punti la penalizzazione allo Zenith Prato per la vicenda del giocatore inutilizzabile; ma anche questa manciata di punti è servita a far sì che i lanieri non siano ancora retrocessi. L’attesa di questo responso, come noto, ha fatto posticipare alcune gare (quelle con salvezza e posizioni play-off da delineare) di una domenica. Così Tau-Pistoiese (oggi, ore 15, ad Altopascio) è l’ultima giornata di regular season e non, come molti credono, sfida play-off che, per il girone "D", cominciano domenica 18 maggio.

Il terzo miglior attacco, quello amaranto, contro la miglior difesa, quella orange. E’ il terzo confronto stagionale, dopo lo 0-0 estivo in amichevole e il 2-1 per i pistoiesi all’andata. La "griglia" della post season è scolpita: la quinta affronta la seconda (sul campo di quest’ultima) e la terza (con il fattore campo) contro la quarta. Gara secca. Tau-Pistoiese serve per ufficializzare la composizione delle prossime partite. Se il Tau vince (non lo fa in casa dal 24 gennaio e solo due affermazioni in tutto il girone di ritorno, dopo il primato in avvio), arriverà quarto e sfiderà il Lentigione, terzo, a Brescello. Se pareggia o perde, giungerà quinto e, allora, andrà al "Benelli" di Ravenna.

C’è un caso particolare. Se la Pistoiese vince e il Lentigione perde con la Sammaurese che cerca la salvezza, gli orange supererebbero gli emiliani (parità nei confronti diretti, 0-0 e 1-1, ma Pistoiese migliore nella differenza reti generale) al terzo posto e, quindi, Pistoiese e il team di Brescello si sfiderebbero al "Melani". Ma è una ipotesi assai remota.

La squadra di Pistoia si è rifatta contro il Corticella, dopo tre ko di fila. Tau battuto a Piacenza prima della pausa. La Pistoiese, in serie "A" nella stagione 1980-’81, molta "B" e "C", è compagine blasonata.

"Ora dobbiamo – dichiara il trainer amaranto Venturi – ritrovare l’atteggiamento giusto che è mancato nelle ultime due gare, in un campionato per noi positivo, comunque: abbiamo centrato i play-off (per me sarà la quarta volta) con cinque giornate di anticipo. Per tre mesi abbiamo avuto dai cinque ai sette giocatori fuori. Senza questi problemi, chissà dove saremmo arrivati. Tutti recuperati: Cabella ha un piccolo risentimento, c’è solo Bongiorni squalificato".

Massimo Stefanini