Corticella di Michele Nesi in cerca di salvezza contro il Tuttocuoio

E’ atteso da un fondamentale crocevia per la salvezza il Corticella di Michele Nesi. Alle 15, la formazione biancazzurra farà visita al Tuttocuoio con la necessità di far ritorno a casa con un risultato positivo. In seguito a un rendimento altalenante, Malagoli e compagni si trovano al quintultimo posto a quota 32 e, se il campionato finisse oggi, la permanenza in categoria passerebbe attraverso il playout casalingo con San Marino.

Sia chiaro, potersi giocare la salvezza in casa e con due risultati su tre a disposizione rappresenterebbe un traguardo tutt’altro che da scartare per il Corticella, che tuttavia, avendo ancora la possibilità di salvarsi direttamente, anche al netto della pesante penalizzazione che incombe sulla diretta rivale Zenith Prato, dovrà fare di tutto per cercare di riuscirci. Anche perché, in seguito ai risultati negativi maturati al termine dell’ultimo turno (che hanno visto i biancazzurri soccombere 4-0, tra le mura amiche, contro il Lentigione e il San Marino battere clamorosamente 2-1 la Pistoiese), è rimasto un solo punto di vantaggio sulla compagine sanmarinese e, in caso di sorpasso, sarebbe quest’ultima realtà a giocare in casa e con due risultati.

Ma, al di là di questi conti, probabilmente frettolosi visto che mancano ancora quattro partite per un totale di dodici punti, il Corticella dovrà essere bravo a vivere alla giornata giocando ogni partita come se si trattasse di una finale. E ciò a partire dalla delicata sfida esterna in casa del Tuttocuoio, compagine toscana neopromossa dall’Eccellenza già capace di mettere a referto 38 punti, ma volenterosa di chiudere definitivamente il discorso aritmetico con la salvezza.

Nicola Baldini