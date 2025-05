Corticella di Michele Nesi: sfida decisiva contro Sasso Marconi per la salvezza

Servirà un mezzo miracolo, al Corticella di Michele Nesi, per riuscire a salvarsi senza dover passare attraverso i playout. Alle 16, al ‘Biavati’, la formazione biancazzurra disputerà il derby contro il Sasso Marconi rinviato domenica scorsa (così come altre quattro partite) dalla Lnd a causa della calendarizzazione a martedì 6 maggio del ricorso dello Zenith Prato. Alla fine, la Corte d’Appello ha deciso di ridurre da 15 a 12 la penalizzazione inflitta alla compagine toscana, decisione che ha, di fatto, salvato ufficialmente il Sasso Marconi, ma che non ha cambiato nulla in casa Corticella. Eh sì perché una vittoria oggi, tra le mura amiche, contro i gialloblù potrebbe non bastare alla band di Nesi che, quintultima in classifica a quota 33 punti, paga due lunghezze di svantaggio dall’ultimo posto utile per la salvezza diretta occupato dal San Marino (35).

Per poter festeggiare la permanenza diretta in categoria, i biancazzurri dovrebbero battere il Sasso e sperare in una concomitante non vittoria del San Marino in casa dello United Riccione: si tratta, quest’ultimo, di uno scenario decisamente improbabile visto che il team riccionese, peraltro alle prese con serie problematiche societarie, è retrocesso da tempo. Ma nel calcio, si sa, mai dire mai.

La buona notizia – in casa Corticella – è comunque rappresentata dal fatto che il quintultimo posto è ufficialmente blindato al di là di quelli che saranno i risultati odierni. E ciò in quanto la Sammaurese, quartultima a 30 e impegnata in casa del Lentigione, sarebbe da considerare dietro anche in caso di parità di punti in virtù degli scontri diretti a favore del team del ‘Biavati’. Insomma, anche se le cose dovessero andare male oggi, la salvezza della band di Nesi rappresenterebbe comunque un’impresa alla portata, dal momento che, in caso di molto probabile playout contro la Sammaurese (che si giocherebbe domenica prossima), Malagoli e compagni avrebbero la possibilità di disputare questa ‘finale’ tra le mura amiche e con due risultati a disposizione. Grazie al migliore piazzamento in classifica, la sfida andrebbe infatti in scena in terra bolognese e, in caso di parità al termine dei supplementari, a salvarsi sarebbe proprio il Corticella.