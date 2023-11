Corticella e Imolese si sfidano per i sedicesimi di Coppa Italia

Impegno di coppa, oggi, per il Corticella di Alessandro Miramari. Alle 18,30, al ‘Romeo Galli’ di Imola, il team biancazzurro scenderà in campo contro l’Imolese nel match valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia serie D.

Entrambe le squadre hanno approcciato decisamente bene questa prima parte di stagione. Oltre a essere arrivate così avanti in questa competizione, sia Imolese che Corticella stanno ben figurando in campionato.

Il team di Gianni D’Amore, retrocesso dalla serie C e imbottito di giovani, sta stupendo tutti gli addetti ai lavori grazie al terzo posto solitario a quota 22 e a due sole lunghezze di distacco dalla capolista Ravenna mentre la band di Miramari è quinta, seppur a parimerito con Carpi, Lentigione e Forlì (tutte squadre che peraltro ha già battuto), a 18 punti.

Non è escluso che, per l’impegno di oggi, i due tecnici possano decidere di ricorrere a un po’ di turnover visto che, domenica, si tornerà subito in campo per la dodicesima giornata di campionato.

Capitan Menarini e compagni, reduci da due vittorie consecutive contro Mezzolara e Forlì, sono attesi dal derby casalingo contro il Progresso. Derby che, se vinto, potrebbe ulteriormente proiettare il Corticella in zona playoff. L’Imolese farà invece visita al Fanfulla. Ma, tornando al match di oggi pomeriggio, in caso di parità dopo novanta minuti di gioco non ci saranno i tempi supplementari, ma si procederà direttamente con i calci di rigore.

Nicola Baldini