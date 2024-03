Corticella, la sconfitta con il Carpi è amara. Il gol di Lo Giudice non basta per la rimonta

CARPI (Modena)

Sconfitta di misura nel fondamentale scontro diretto playoff contro il Carpi per il Corticella di Alessandro Miramari che, al ‘Cabassi’, cade al termine di una partita equilibrata e in cui non ha potuto schierare gli squalificati Farinelli, Bertani e Menarini (in settimana potrebbe arrivare l’esito del ricorso presentato dalla società biancazzurra contro la maxi squalifica).

Il Carpi parte forte e, al 6’, dopo aver reclamato un penalty per un intervento di Martelli su Cortesi, è Saporetti a lasciar partire un pericoloso tiro a giro che esce di poco alto. Il Corticella tiene bene il campo grazie al classico gioco palla a terra fatto di continui scambi, ma, al 33’, il team guidato dal tecnico bolognese Cristian Serpini trova il vantaggio: su un cross dalla destra di Saporetti, Cortesi prende bene il tempo a Cavacchioli e, con un’imperiosa incornata, gonfia la rete.

A inizio ripresa i padroni di casa vanno vicini al raddoppio: uno degli ex di giornata Larhrib slalomeggia tra due difensori e, presentatosi davanti a Martelli, si vede negare la gioia personale da un provvidenziale intervento dell’estremo difensore avversario. Al 6’ i biancorossi trovano il 2-0: su un corner battuto da Mandelli, Verza, con una sponda fortunosa, libera Saporetti che, da grande rapace d’area, infila nel sacco.

Al 24’ il forcing offensivo dei biancazzurri produce finalmente i frutti sperati: Mordini, dopo un bello scambio con Cavacchioli, mette in mezzo di tacco per Lo Giudice che, da due passi, insacca. Il Carpi accusa il colpo e, al 33’, Biondelli va vicino al pari con un destro che impegna seriamente Lorenzi. Al 36’, sul fronte opposto, Beretta si divora letteralmente il gol del 3-1 e, in pieno recupero, il team di Miramari resta in dieci uomini per il doppio giallo rimediato da Chmangui.