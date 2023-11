Corticella, prove di decollo. Il Mezzolara deve reagire

Primo e unico turno infrasettimanale dell’intera stagione oggi, alle 14,30, per le tre formazioni bolognesi che militano nel girone D di Serie D. Mezzolara e Progresso sono attese da sfide interne rispettivamente contro Victor San Marino e Lentigione, mentre il Corticella farà visita alla Sammaurese.

Il team di Alessandro Miramari è l’unico ad aver raccolto un risultato positivo nell’ultimo turno di tre giorni fa. Dopo un periodo decisamente no e caratterizzato da tre sconfitte consecutive, la formazione biancazzurra è stata infatti capace di reagire e di battere 3-1 la corazzata Carpi. Si è trattato della quinta vittoria in dieci mesi contro la più quotata compagine carpigiana, di cui i biancazzurri si sono ormai guadagnati ufficialmente il titolo di autentica bestia nera. A questo punto l’obiettivo non può che essere quello di cercare di continuare su questa strada. In questo senso, la sfida di oggi in terra romagnola è di quelle assolutamente da non sottovalutare. E’ vero che la Sammaurese non è tra le squadre più competitive del girone, ma è altrettanto vero che, grazie ad un inizio sprint, è già stata capace di raccogliere l’ottimo bottino di 12 punti. Nelle ultime giornate è arrivato un inevitabile periodo di appannamento (due punti raccolti nelle ultime quattro) ed ecco che il Corticella cercherà di approfittarne per provare a far ritorno a casa con l’intera posta in palio.

Se il team del ‘Biavati’ si è risollevato, Mezzolara e Progresso stanno invece vivendo un momento decisamente più complicato. Il team di Michele Nesi, sconfitto 2-0 sabato a Sant’Angelo, ha infatti raccolto il magrissimo bottino di un solo punto nelle ultime cinque partite: l’obiettivo, in vista della sfida odierna del ‘Magli’ di Molinella contro la sorpresa del campionato Victor San Marino, è ovviamente quello di cercare di uscire dal periodo no raccogliendo un risultato positivo.

Grande difficoltà anche per il Progresso di Matteo Vullo che, capace di raccogliere appena tre punti nelle ultime sette dopo la vittoria all’esordio contro il Forlì, si trova attualmente all’ultimo posto della graduatoria a pari-merito con il Certaldo (con cui, tra l’altro, ha perso lo scontro diretto). Per cercare di togliersi da questa complicatissima situazione urge un risultato positivo oggi, al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore, contro il Lentigione.