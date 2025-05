Corticella retrocede in Eccellenza dopo la sconfitta contro la Sammaurese

Si conclude nel peggiore dei modi la stagione 2024-2025 del Corticella: il team di Michele Nesi è stato infatti sconfitto 2-0 dalla Sammaurese nel playout andato in scena ieri pomeriggio al ‘Biavati’ e, a causa di questo ko, i biancazzurri sono costretti a salutare il campionato di Serie D retrocedendo amaramente in Eccellenza.

Grazie al migliore piazzamento al termine della stagione regolare, il Corticella (quintultimo a 36) poteva godere del fattore campo e di due risultati su tre a disposizione rispetto alla Sammaurese (quartultima a 31), ma la compagine romagnola guidata da Stefano Protti è riuscita ad espugnare il ‘Biavati’ con un gol per tempo e a festeggiare così una salvezza che, fino a poche settimane fa, appariva una sorta di miraggio.

Ma venendo alla cronaca del match, la prima occasione dell’incontro porta la firma del bomber locale Rizzi che, al 5’, si libera bene della marcatura su corner, ma manca di un soffio lo specchio della porta. A passare in vantaggio, al 17’, è la formazione ospite: è Merlonghi, direttamente da calcio d’angolo, a trovare una velenosa traiettoria che beffa Malagoli tra una selva di gambe e tentativi di deviazione. I padroni di casa accusano il colpo e, cinque giri di orologio più tardi, Ravaioli lascia partire una conclusione dal limite sugli sviluppi di un corner che si spegne di poco alta sopra la traversa. A inizio ripresa, la Sammaurese va ancora una volta vicina al raddoppio con un cross di Merlonghi che attraversa tutta l’area senza riuscire a trovare la decisiva deviazione di un compagno d’attacco. Al 5’, sul fronte opposto, è Ercolani a vedersi respingere una violenta conclusione su assist del neo-entrato Embalò Bian. Al 25’, lo scatenato Merlonghi si rende ancora una volta pericoloso sugli sviluppi di un corner, ma questa volta Malagoli riesce a neutralizzare.

Nei minuti finali, il Corticella si getta generosamente in avanti alla ricerca del pari, ma, nel secondo minuto di recupero, Cavallini viene espulso per proteste. Passano due minuti e la Sammaurese riesce a mettere la parola fine alla contesa: Maltoni si presenta tutto solo davanti al portiere locale e, dopo essersi visto respingere il primo tentativo, è bravo a ribadire in rete e a fissare così il punteggio sul definitivo 0-2.