Corticella, rimonta vincente. Rocchi e Trombetta show

Vittoria nel derby e aggancio alla zona playoff per il Corticella di mister Alessandro Miramari che, al ‘Biavati’, vince in rimonta la stracittadina contro l’Imolese e rilancia così le proprie quotazioni playoff. In virtù di questo successo, e del concomitante pareggio della Victor San Marino contro i toscani del Certaldo, la formazione biancazzurra ha infatti agganciato al quinto posto in classifica la formazione sammarinese e l’obiettivo, in queste ultime quattro partite, è quello di raccogliere più punti possibili per cercare di centrare il secondo e consecutivo approdo ai playoff. L’Imolese parte forte e, al 6’, su un cross di Capozzi dalla sinistra Raffini spedisce di poco di testa sopra la traversa. Al 12’ è ancora la formazione ospite a rendersi pericolosa con un calcio piazzato di Gulinatti che manca di poco lo specchio della porta.

Smaltita la paura, il Corticella inizia a macinare gioco e, al 22’, serve un super intervento del portiere per deviare in corner un pericolosissimo tiro-cross di Rocchi. A passare in vantaggio, però, è la formazione ospite: è infatti il 26’ quando Brandi, dopo una chiusura in uscita di Martelli su Mattiolo, lascia partire una conclusione che si infila nel sacco. Nel corso dell’intervallo, mister Miramari scuote i suoi e, all’8’, i biancazzurri trovano il gol del pareggio: al termine di una bella azione corale, la sfera giunge sui piedi di Rocchi che, dopo avere slalomeggiato tra due difensori, entra in area e lascia partire un tiro che non lascia scampo all’estremo difensore avversario.

I rossoblù ospiti accusano il colpo e, dieci giri di orologio più tardi, il Corticella completa la rimonta: è il solito bomber Trombetta a riuscire a liberarsi in area e a costruirsi lo spazio per mettere giù la sfera e per spedirla nel sacco.

Nei minuti finali, l’Imolese si getta generosamente in avanti alla ricerca del pari: al 41’ un destro centrale di Rizzi si spegne tra le braccia di Martelli mentre in pieno recupero arriva la migliore occasione da gol per il pareggio.

Su un tiro di Raffini, Martelli respinge come può, Rizzi si avventa sulla sfera e centra il palo e, sul successivo tap-in, Manes manca di un soffio lo specchio della porta difesa dall’estremo difensore locale.