Corticella sfida Lentigione: partita cruciale per la salvezza

Ha assoluta necessità di centrare un risultato positivo il Corticella di Michele Nesi che, alle 15 di oggi, ospiterà al ‘Biavati’ la quinta forza del campionato Lentigione. Dodicesimo in classifica, a quota 32 punti, a pari-merito con Zenith Prato e Sasso Marconi, se il campionato finisse oggi il team biancazzurro sarebbe salvo grazie ad una migliore classifica avulsa, ma visti i 15 punti ancora a disposizione, mettersi a fare conti di questo tipo avrebbe pochissimo senso. Al contrario, la band di Nesi dovrà essere brava a giocare ogni partita come se si trattasse di una finale. In quella di oggi contro il Lentigione, che sicuramente ha qualcosa in più a livello tecnico, Manara e compagni dovranno cercare di far valere la maggiore fame di punti salvezza.

E’ vero che il team reggiano è in piena corsa per i playoff e, proprio per questo, non può permettersi passi falsi: resta il fatto che, graduatoria alla mano, è il Corticella ad avere di più da perdere da questa partita. E ciò anche perché c’è grande voglia di riscattare il ko rimediato domenica scorsa sul campo del Ravenna. Il risultato finale di 5-2 non deve ingannare perché il team del ‘Biavati’, autore probabilmente della migliore partita della sua stagione, è rimasto in parità fino ad una manciata di minuti dal triplice fischio nonostante la maggiore qualità degli avversari. E’ proprio dallo spirito visto in terra romagnola che i biancazzurri dovranno ripartire per alimentare il grande sogno rappresentato dalla salvezza.