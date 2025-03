Corticella, successo scacciapaura. Batte 1-0 la Sammaurese e respira

BOLOGNAPartita quanto mai intensa e alla fine è stato il Corticella ad uscire vincitore. Eppure, per lunghi tratti della gara è stata la Sammaurese a tenere in mano le redini del gioco. Avvio con poche circostanze insidiose da entrambe le parti, tranne un episodio dubbio per la squadra ospite, con protagonista al 10′ il vivacissimo Mavanga che si gira in area e, liberatosi dell’avversario, finisce a terra nel contrasto, ma l’arbitro sorvola sulla sospetta trattenuta. Al 33′ chance ancora per la Sammaurese, ma il tiro di Maltoni colpisce involontariamente Mavanga. Ma al primo veri tentativo deciso da parte della squadra di casa ecco il vantaggio: al 41′ in mischia Bovo trova la deviazione vincente per depositare la palla alle spalle di Pozzer.

All’inizio della ripresa sono state quanto mai accorate le proteste da parte dei giocatori della squadra di mister Protti per un altro presunto fallo in area, ma anche in questo caso il direttore di gara si mostra irremovibile e lascia correre. Al 60′ altra opportunità da calcio d’angolo con Ferrani, che colpisce di testa e il portiere Malagoli è ancora abile a respingere nuovamente in corner. I giallorossi ospiti insistono e sfiorano più volte il pari assediando la porta di casa, con lo stesso portiere locale che salva su Papa e Forte e poi quando si è ritrovato battuito da Ferrani, è stata la traversa a salvarlo. Nel finale anche il Corticella intento a difendersi, ma con ordine e determinazione, non lasciando altre occasioni alla squadra di San Mauro Pascoli, costretta a cedere l’intera posta in palio.