Corticella: tre ’rossi’ e un ko che fa male. Trombetta pareggia, pesano le espulsioni

Brutta sconfitta interna per il Corticella di Alessandro Miramari che, al ‘Biavati’, cade contro l’Aglianese al termine di una partita che ha visto i biancazzurri locali terminare in otto uomini. Il Corticella scivola al sesto posto fuori dalla zona playoff (distante un punto). La prima occasione è di stampo ospite: sugli sviluppi di un corner, Della Pietra salta più in alto di tutti, ma vede negarsi la gioia personale da un provvidenziale intervento di Martelli. Al 14’, sul fronte opposto, è Trombetta, servito da Farinelli, a sparare alto da buona posizione. Due minuti più tardi, l’Aglianese trova il gol del vantaggio: è Marino a lasciar partire una conclusione dal limite che si infila in rete. Al 38’, dopo una conclusione di Mascari respinta sulla linea da un difensore, è il locale Biondelli a scagliare una conclusione salvata in corner dal portiere. È il preludio al pareggio, che arriverà tre giri di orologio più tardi. Grillo sgambetta Mordini, con l’arbitro che non può far altro che decretare il penalty: sul dischetto si presenta Trombetta che, con freddezza, insacca. Nella ripresa, la sfida si fa più spigolosa e, a farne le spese la band di Miramari.

Al 12’ il direttore di gara ravvisa una scorrettezza di Bertani su Grilli e decide di estrarre il rosso Il Corticella accusa il colpo e l’Aglianese, forte della superiorità numerica, va vicina al vantaggio con un colpo di testa di Iacoponi. Al 34’, dopo il rosso diretto rimediato da Menarini per un fallo a centrocampo, i neroverdi toscani trovano l’1-2: Silvestro colpisce il palo e Mascari si dimostra il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a spedirla in rete.

Nel finale, i biancazzurri si gettano in avanti alla ricerca del pari e, in pieno recupero, restano addirittura in otto per il rosso di Farinelli, reo di avere interrotto una chiara occasione da gol.