Cortona Camucia avanza nei playoff: vittoria epica contro la Casolese

Sui social c’è chi parla di partita storica, a tratti epica, e forse lo è stato davvero questo spareggio che tiene in corsa il Cortona Camucia per un posto in Promozione. Sul neutro di Monte San Savino gli arancioneri di Giulio Peruzzi erano di scena contro la Casolese, in quello che era il primo turno playoff tra le vincenti dei vari gironi toscani. Una partita che metteva in palio un pass per il turno successivo nell’arco dei 90’ ed eventualmente nei 120’ dei supplementari e rigori se la parità fosse andata avanti fino al triplice fischio.

Il Cortona Camucia però non ha fatto sconti ed è riuscito a passare in vantaggio nel primo tempo. Per la precisione al 18’ grazie a Petica che con un tocco d’astuzia sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha superato il numero uno avversario Bogi. I senesi però non sono rimasti a guardare ed ecco che la Casolese ha colpito tre pali senza contare almeno due parate decisive di Brilli. Nel mezzo anche un calcio di rigore fallito da Petica con Bogi attento. Sempre il portiere avversario è stato decisivo su Rossi lanciato in contropiede. Domenica prossima il quadrangolare in cui entrerà in scena la vincente della Coppa di categoria, la Sancascianese. Per il Cortona Camucia l’avversario sarà il Barberino Tavarnelle che è stato trascinato in questo playoff contro il Fornacette Casarosa dall’eterno Diego Cubillos, ex Arezzo tra le altre. Domenica prossima solito regolamento: gara unica in campo neutro, se al termine dei 90’ regolamentari persistesse la parità si effettueranno due tempi supplementari. Se la partita dovesse restare in equilibrio spazio ai calci di rigore.

Nei playoff di Seconda categoria la Fratticiola era di scena contro la Montagna Pistoiese. I giallorosi si fermano sul più bello al termine di un incontro vibrante ma che né i 90’ né i supplementari hanno visto prevalere l’una o l’altra squadra. Si è quindi passati ai calci di rigore. Qui la maggiore decisione dei pistoiese uniti alla freddezza del proprio numero uno ha fatto la differenza. Grande protagonista infatti è stato il portiere Alessio Salvi, autore di due parate nella roulette.