Cortona Camucia batte Casolese: Petica decisivo negli spareggi regionali

CORTONA CAMUCIA 1

CASOLESE 0

CORTONA: Brilli, Pagni, Monaldi, Peruzzi D., Migliacci, Tammariello, Mao Mahad, Rossi, Petica, Nikolla, Lombardi.Panchina: Attoniti, Gjoci, Leonardi, Gjeta, Cossa, Bottonaro, Thiam, Vidal, Bernardini. Allenatore Peruzzi G.

CASOLESE: Bogi, Cuozzo, Tramonte, Ulivelli, Maisto, Corti, Bonfitto, Spinelli, Sabatino, Cicatiello, Bruno.Panchina: Giannini, Kadria, Sheganaku, Avitabile, Russo, Calamassi, Soldi, Masi, Scivoletto. Allenatore Borghi.

Reti: 30’ pt Petica (Co).

CORTONA CAMUCIA – Si ferma al primo turno degli spareggi regionali il sogno della Casolese: dopo aver superato senza neanche giocare – grazie alla regola della forbice – i play off del Girone C, i biancorossi impattano contro il Cortona Camucia, che vince di misura e si regala la semifinale. La Casolese gioca bene, fa girare il pallone con grande padronanza e colleziona anche numerose occasioni, compresi un palo e due traverse, ma la palla non vuole saperne di entrare. E, come spesso accade nel calcio, una squadra crea e l’altra segna: a vestire i panni dell’eroe del Cortona è ancora una volta Petica, che aveva risolto sette giorni fa il match contro il Piancastagnaio e che alla mezzora sigla la rete che si rivelerà decisiva. La Casolese prova a reagire e continua a spingere, ma la porta sembra stregata, e i padroni di casa si difendono con grande decisione. Nella ripresa il Cortona ha anche l’opportunità di raddoppiare, grazie ad un calcio di rigore molto contestato, che però Paolo Bogi è abile a neutralizzare. I biancorossi attaccano fino al fischio finale, ma è tutto inutile: il Cortona passa il turno, mentre alla Casolese resta la soddisfazione di una stagione giocata ad altissimi livelli.

Marco Brunelli