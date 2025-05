Cortona Camucia di Giulio Peruzzi: sfida decisiva per la Promozione

Non è ancora tempo per andare in vacanza e di certo il Cortona Camucia di Giulio Peruzzi ricorderà a lungo questa stagione. Gli arancioneri infatti sono arrivati all’ultimo atto di questo torneo di Prima categoria. Purtroppo in palio non c’è la certezza del salto in Promozione, complice il ko patito domenica scorsa sul campo delle Badesse. Ad ogni modo la stagione è di quelle destinate ad entrare negli annali. Quarto posto in campionato, la vittoria nella semifinale playoff del girone contro il Torrenieri, quella in finale contro il quotato Atletico Piancastagnaio, quindi l’ulteriore passo in avanti in avanti alla fase regionale con le vincenti degli spareggi provenienti dagli altri gironi, fino a domenica scorsa quando il Barberino Tavarnelle si è preso il pass per la finale vincendo lo spareggio sul neutro delle Badesse.

E domani proprio qui torneranno gli arancioneri per affrontare alle 16 la Sancascianese. Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ tempi supplementari ed eventualmente rigori. La vittoria servirà a guadagnare punti sulla rivale in ottica ripescaggio.