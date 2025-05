Cortona Camucia trionfa 4-0 contro Sancascianese, sogno Promozione ancora vivo

CORTONASi è chiusa nel migliore dei modi, almeno dal punto di vista del risultato maturato negli ultimi 90’, la stagione del Cortona Camucia. Gli arancioneri di Giulio Peruzzi dopo aver chiuso al quarto posto la regular season, e aver conquistato con determinazione il passaggio del turno nella semifinale playoff del proprio girone, era riusciti a superare anche l’Atletico Piancastagnaio nella finalissima del proprio raggruppamento. Due vittorie non scontate visto che il Cortona partendo dal quarto posto maturato in campionato era obbligato solo a vincere per accedere alla fase regionale che ha registrato una battuta d’arresto sul più bello sette giorni fa contro il Barberino. Niente finale per un posto in Promozione ma la semifinale per il terzo-quarto posto contro la Sancascianese, sconfitta nell’altra semifinale dal Jolo. Sul campo delle Badesse i ragazzi di Peruzzi hanno messo in mostra una prova di carattere e tecnica che si è chiusa con un perentorio 4-0 in loro favore. La partita viene sbloccata dal solito Petica (nella foto), assoluto protagonista. Il bomber arancionero infatti raddoppia e cala il tris andando in vacanza facendo esultare come non mai i sostenitori cortonesi arrivati in terra senese.La Sancascianese è al tappeto e prima del triplice fischio c’è anche tempo per vedere Natali calare il poker. Il Cortona quindi conquista di forza il terzo posto nella speciale griglia che servirà a stilare la graduatoria qualora si aprissero le porte per un ripescaggio in Promozione.Ipotesi difficile al momento ma non è certo da scartare a priori visto che solo dopo il prossimo 30 giugno sarà possibile avere un quadro più dettagliato in virtù di eventuali fusioni o rinunce. Intanto per i ragazzi di Giulio Peruzzi solo applausi per una stagione che comunque sia è destinata a restare tra gli annali della società arancionera.M.M.