Cortona Camucia verso la sfida playoff contro la Casolese in Toscana

AREZZO

E’ già tempo di guardare al prossimo impegno. Il Cortona Camucia di Giulio Peruzzi dopo l’impresa compiuta nella fase playoff interna al proprio girone adesso di prepara a gettarsi nella mischia delle sfide con le altre vincenti degli spareggi nei vari gironi della Toscana. Gli arancioneri non partivano certo favoriti. Il quarto posto in campionato ha infatti prodotto nelle prime due domeniche dei playoff altrettante partite da giocare sempre lontano da casa e soprattutto con l’obbligo di dover solo vincere al termine degli incontri. Già, perchè in caso di parità al 90’ sarebbero scattati i tempi supplementari dove, in caso di parità al 120’, avrebbe passato il turno la formazione che aveva chiuso la stagione con il miglior piazzamento in classifica. Tradotto ecco che contro Torrenieri e Atletico Piancastagnaio servivano altrettante imprese. Così è stato e adesso i ragazzi di Peruzzi si godono il pass che mette in palio il viaggio in compagnia delle altre formazioni toscane. L’appuntamento è per domenica prossima visto che gli arancioneri ora dovranno vedersela contro la Casolese, formazione che ha chiuso al secondo posto nel proprio girone con ben 16 punti di vantaggio sulla terza. Le altre sfide saranno Corsagna-Jolo e Fornacette-Barberino Tavarnelle.

Si giocherà sempre in campo neutro e in caso di parità al 90’ tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. In Seconda categoria prosegue l’avventura ai playoff della Fratticiola che ha vinto contro la Fratta il derby sul neutro di Foiano. Adesso i giallorossi dovranno affrontare nella lotteria degli spareggi la Montagna Pistoiese nella sfida in programma domenica prossima alle 16 su campo neutro.

Anche in questo caso se il punteggio sarà di parità al 90’ spazio a due supplementari ed eventualmente ai calci di rigore per decretare la vincente.