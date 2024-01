Così in campo. Allo stadio ‘Lotti’ arbitra Casali. Il via alle 14,30

Primo incontro casalingo dell’anno solare 2024 e seconda giornata di ritorno per i giallorossi nella serie D girone E. La gara del Poggibonsi prevista questo pomeriggio allo stadio Stefano Lotti con il Trestina, è affidata alla direzione di Marco Casali di Cesena. Sempre stando alle designazioni ufficiali, assistenti Leonardo Rossini di Genova e Davide Eliso di Castellammare di Stabia. Proviamo dunque a ipotizzare gli schieramenti delle rivali odierne impegnate sul campo di gioco di viale Marconi, al fischio d’inizio delle 14,30 come da calendario tuttora in vigore nei dilettanti nazionali per il via alle singole sfide in programma.

Poggibonsi: Pacini, Cecconi, Di Paola, Mazzolli, Borri, Martucci, Marcucci, Camilli, Vitiello, Purro, Bigozzi. Allenatore Calderini.

Trestina: Fiorenza, Omohonria, Dottori, Conti, Contucci, Sensi, Bucci, Menghi, Tascini, Di Nolfo, Marietti. Allenatore Ciampelli.