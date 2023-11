Così in campo. Allo stadio ‘Lotti’ il fischio d’inizio è fissato alle 14,30

Akash José Maria Nuckchedy, della sezione di Caltanissetta, è chiamato a dirigere l’incontro odierno dei Leoni allo stadio Stefano Lotti - fischio di inizio alle 14,30 - appuntamento valido per la giornata numero 10 del campionato di serie D girone E. Assistenti, Valeria Spizuoco di Cagliari e Piergiorgio Stotari di Viterbo. Nello scorso torneo, guardando agli esiti più recenti, due verdetti di parità nelle sfide tra andata e ritorno tra il Poggibonsi e l’Orvietana. Una occhiata adesso alle ipotesi per gli schieramenti in avvio, per il match in programma questo pomeriggio presso l’impianto di viale Marconi

Poggibonsi: Pacini, Di Paola, Rocchetti, Mazzolli, Cecchi, Borri, Marcucci, Camilli, Motti, Bartolozzi, Mencagli. Allenatore Stefano Calderini.

Orvietana: Marricchi, Caravaggi, Gomes, Greco, Congiu, Vignati, Ricci, Manoni, Santi, Fabri, Marsili. Allenatore Silvano Fiorucci.