Così in campo. Allo stadio Manni arbitra Raciti. Il via alle 14,30 Le probabili formazioni di Colligiana-Siena per l'undicesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana, con dettagli su giocatori e panchine. Arbitro Raciti, stadio Gino Manni, calcio d'inizio alle 14,30.