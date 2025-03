Così in campo. Finotto e Torregrossa coppia d’attacco. Schiavi in regia

SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Masiello; Molina, Belardinelli, Praszelik, Casiraghi, Barreca; Merkaj, Odogwu. A disposizione: Poluzzi, Ceppitelli, S. Davi, El Kaouakibi, Kofler, Mallamo, Martini, Veseli, Pyythiä, Rover, Tait, Gori. All. Castori.

CARRARESE (3-5-2): Fiorillo; Oliana, Fontanarosa, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi; Torregrossa, Finotto. A disp. Ravaglia, Mazzi, Guarino, Bouah, Milanese, Capezzi, Cavion, Cherubini, Belloni, Melegoni, Manzari, Cerri. All. Calabro.

Arbitro: Santoro di Messina. Assistenti: Lombardo di Cinisello Balsamo e Politi di Lecce. Quarto ufficiale: Mirabella di Napoli. Var: Baroni di Firenze. Avar: Di Martino di Teramo. Stadio: Druso (ore 15).

CARRARA – Ad una Carrarese con assenze importanti in quasi tutti i reparti (Bleve in porta, Illanes e Coppolaro in difesa, Shpendi in attacco) farà da contraltare un Sudtirol che ha recuperato in pratica tutti gli effettivi e che avrà soltanto problemi di abbondanza. Lo stesso Castori ha sottolineato come tutti stiano bene, anche a livello di condizione, ed abbia ampia possibilità di scelta.

Se al momento del suo arrivo il nuovo tecnico aveva dovuto puntare su un blocco di giocatori per dare un assetto ed un’identità alla squadra che ancora mancavano adesso, invece, ha maggior possibilità di variare. A maggior ragione in considerazione del fatto che sono tutti disponibili ed in forma. Quest’oggi con tutta probabilità le due formazioni si schiereranno in maniera speculare e di conseguenza chi vincerà più duelli individuali sarà avvantaggiato.

Gian. Bond.