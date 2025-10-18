Così in campo Gli apuani ritrovano l’arbitro Kevin Bonacina che li aveva diretti in Coppa Italia contro l’Udinese. Abruzzesi in emergenza nel reparto difensivo
PESCARA (3-4-2-1): Despalnches; Gravillon, Corbo, Capellini; Oliveri, Squizzato, Dagasso, Corazza; Valzania, Merola; Di Nardo. A disp. Giannini, Letizia, Sgarbi, Meazzi, Caligara, Okwonkwo. All. Vivarini.
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Hasa, Cicconi; Finotto, Abiuso. A disp.: Fiorillo, Garofani, Oliana, Salamon, Bouah, Belloni, Melegoni, Rubino, Arena, Torregrossa, Sekulov, Destefano, Accornero. All. Calabro.
Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo.
Assistenti: Paolo Bitonti di Bologna e Andrea Zezza di Ostia Lido.
Quarto uomo: Mario Perri di Roma 1.
Var: Antonio Giua di Olbia.
Avar: Marco Monaldi di Macerata.
Stadio: Adriatico di Pescara (ore 15).
CARRARA – E’ un Pescara in emergenza quello che affronterà la Carrarese soprattutto dietro dove mancheranno il capitano Brosco, squalificato, e Pellacani, infortunato. A guidare la difesa sarà chiamato Corbo con l’inserimento di Cappellini nel terzetto della retroguardia. In avanti mister Vivarini deve fare i conti con le assenze di Olzer e Tsadjout ma dalla cintola in su ci sono meno problemi visti i recuperi di Caligara e Okwonkwo che dovrebbero partire comunque dalla panchina. In attacco l’unica punta sarà Di Nardo con Valzania e Merola in suo supporto. Se la retroguardia potrebbe essere il tallone d’Achille dei dannunziani, visto che l’unica altra alternativa è il giovane Giannini (classe 2005) con soli 15 minuti in Serie B, la partita si potrebbe decidere sulla linea mediana dove i pescaresi possono vantare un centrocampo di livello.
Occhio naturalmente anche all’attacco dove il Delfino ha fin qui dimostrato, in un modo o nell’altro, di riuscire sempre a buttarla dentro con una certa continuità. Da rimarcare che la Carrarese ritrova come arbitro Bonacina che l’ha già diretta ad agosto nella gara di Coppa Italia contro l’Udinese.
Gianluca Bondielli
