Così in campo I ciociari lamentano alcune assenze come la compagine azzurra di Calabro. In difesa ballottaggio tra Gelli e Cittadini

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj, Cicconi; Finotto, Abiuso. A disp. Fiorillo, Garofani, Salamon, Oliana, Bouah, Melegoni, Belloni, Arena, Rubino, Torregrossa, Distefano, Sekulov, Accornero. All. Calabro.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli, Bracaglia; Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Koné, Kvernadze; Raimondo. A disp. Sherri, Pisseri, Cittadini, J. Oyono, Masciangelo, Corrado, Raichev, Ndow, Grosso, Cichella, Zilli, Vergani.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Assistenti: Laudato e Ceolin.

Quarto uomo: Galipò.

Var: Prontera.

Avar: Cosso.

Stadio: dei Marmi (ore 15).

CARRARA – Se la Carrarese lamenta qualche assenza non sta meglio il Frosinone che ha ancora sette giocatori fuori per infortunio, dei quali quattro per trauma contusivo e tre per problemi muscolari. Non saranno della partita tra le fila dei ciociari Biraschi, Monterisi, F.Gelli, Barcella, Gori, Selvini e Marchizza. Anche con tante defezioni, però, mister Alvini sta facendo ottime cose a riprova della profondità e della bontà della rosa a sua disposizione.

Il tecnico di Fucecchio ha il dubbio in porta tra Palmisani e Sherri mentre in difesa c’è ballottaggio tra Gelli e Cittadini. Sulla trequarti Grosso, figlio del tecnico del Sassuolo, potrebbe insidiare Koné, mentre come terminale offensivo ci sono diverse soluzioni: Vergani, Zilli e Raimondo. In panchina c’è anche Cichella che ha deciso con un suo gol la partita dello scorso anno.

Gianluca Bondielli