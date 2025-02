Così in campo. Il ct Soncin richiama. Girelli e Piemonte

Riprende a Monza il cammino della Nazionale Femminile, che dopo aver chiuso il 2024 con il pareggio contro la Spagna campione del mondo e con la prima storica vittoria in casa della Germania, riparte dal Galles per l’inizio della seconda edizione della Nations League. Proprio da questa, un anno e mezzo fa, iniziava l’avventura in panchina del ct Andrea Soncin, che per l’occasione ha riportato in azzurro Beatrice Merlo, Annamaria Serturini, Cristiana Girelli e Martina Piemonte tra le 29 convocate.

Martedì, invece, sarà il Picco di La Spezia a ospitare la sfida contro la Danimarca: un doppio confronto importante anche per testare le azzurre in vista dell’Europeo in programma a luglio in Svizzera. Per stasera, nel rinnovato U-Power Stadium di Monza dove la nazionale torna vent’anni dopo l’unico precedente, e dove le ragazze sperano nel sostegno del pubblico brianzolo, biglietti in vendita fino al calcio d’inizio della partita (ore 18.15) sul circuito Vivaticket e in biglietteria aperta dalle ore 16 in via Tognini.

M.C.