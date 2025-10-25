Così in campo: il tecnico Stroppa, privo di Compagnon e Plizzari, mette in guardia i suoi esaltando le qualità degli azzurri. "Hanno un’identità di gioco molto forte»

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Hasa, Bozhanaj, Cicconi; Finotto, Abiuso. A disp. Fiorillo, Salamon, Garofani, Ruggeri, Bouah, Melegoni, Hasa, Belloni, Rubino, Arena, Distefano, Torregrossa, Sekulov, Accornero. All. Calabro.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schigtienne, Korac, Sverko; Hainaut, Kike Perez, Busio, Doumbia, Bjarkason; Yeboah, Adorante. A disp. Grandi, Moino; Franjic, Haps, Fila, Venturi, Sagrado, Lella, Svoboda, Bohinen, Sidibè, Casas, Pietrelli. All. Stroppa.

Arbitro: Perri di Roma 1.

Assistenti: Regattieri di Finale Emilia ed Emmanuele di Pisa.

Quarto uomo: Di Marco di Ciampino.

Var: Baroni.

Avar: Ferrieri Caputi.

Stadio: dei Marmi (ore 17,15).

CARRARA – Il Venezia si presenterà allo stadio dei Marmi senza Compagnon, out per un problema al polpaccio, e Plizzari, operatosi giovedì, mentre Duncan rimane in forte dubbio. La rosa degli arancioneroverdi è naturalmente di primissimo livello allenata da un tecnico altrettanto quotato come Giovanni Stroppa che ha messo in guardia i suoi.

"La Carrarese è una squadra bene allenata che potrebbe metterci in difficoltà. E’ una squadra che si è consolidata tanto e che ha un’idea di gioco forte. C’è qualche analogia con il match giocato a Castellamare per il campo in sintetico e la qualità degli avversari. Noi come sempre dovremo sbagliare il meno possibile e cercare di sfruttare ogni occasione che arriverà. Dovremo essere bravi a vincere i duelli ed a saper anche gestire una partita sporca, cercando di esaltare le giocate individuali che i nostri giocatori creeranno. Domenica scorsa a Empoli a fine partita non ero arrabbiato con i miei. Abbiamo messo in campo una buona prestazione e siamo arrivati più volte vicino alla porta. Se le prestazioni sono queste, arriveremo a far risultato pieno anche fuori casa. Io vado avanti per la mia strada senza pressioni sulle gare esterne". Gian.Bond.