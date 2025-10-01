Così in campo. Nel reparto avanzato passaggio di testimone tra Finotto e Abiuso

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Salamon, Imperiale; Bouah, Parlanti, Zuelli, Melegoni, Belloni; Torregrossa, Abiuso. A disp.: Fiorillo, Garofani, Calabrese, Oliana, Zanon, Bozhanaj, Cicconi, Schiavi, Rubino, Accornero, Arena, Finotto, Sekulov. All. Calabro.

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Sersanti, Zanimacchia; Gliozzi, Di Mariano. A disp. Pezzolato, Bagheria, Ponsi, Cauz, Dellavalle, Nador, Magnino, Pyyhtia, Cotali, Massolin, Defrel, Pedro Mendes. All. Sottil.

Arbitro: Galipò di Firenze.

Assistenti: Niedda e Belsanti.

Quarto uomo: Perenzoni.

Var: Mazzoleni.

Avar: Gualtieri.

Stadio: dei Marmi (ore 20,30).

CARRARA – Difficile capire le scelte dei due tecnici che in questi due giorni a disposizione hanno dovuto valutare le condizioni dei propri giocatori per capire chi ha recuperato e chi no. Tra le fila della Carrarese oltre a Cham e Capezzi resta da capire se saranno indisponibili anche Hasa e Illanes visto che Calabro renderà nota solo stamani la lista dei convocati. La sensazione è che i due al massimo potrebbero andare in panchina.

Nel Modena mister Sottil recupera anche Pergreffi e Caso. L’unico indisponibile rimane così il francesce Beyuku che è impegnato al mondiale under 20 in Cile con la sua nazionale.

L’incontro Carrarese-Modena di questa sara sarà visibile sulla piattaforma Dazn gratuitamente. Per seguire la partita occorre andare sul link dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, basterà registrarsi e con email e cognome.

Gianluca Bondielli