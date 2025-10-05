Così in campo. Problemi di abbondanza per Calabro

Acquista il giornale
di GIANLUCA BONDIELLI
5 ottobre 2025
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Bozhanaj, Cicconi; Sekulov, Abiuso. A disp.: Fiorillo, Garofani, Calabrese, Oliana, Bouah, Hasa, Belloni, Parlanti, Melegoni, Rubino, Arena, Torregrossa, Finotto. All. Calabro.

JUVE STABIA (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Varnier; Carissoni, Leone, Correia, Pierobon; Maistro, Piscopo; Burnete. A disp. Signorini, Boer, Reale, Bellich, Baldi, Stabile, Duca, Zuccon, Cacciamani, Mosti, De Pieri. All. Abate.

Arbitro: Tremolada di Monza. Assistenti: Palermo di Bari e Miniutti di Maniago. Quarto ufficiale: Bonacina di Bergamo. Var: Nasca. Avar: Paganessi. Stadio: dei Marmi (ore 15).

CARRARA – Sarà costretto a rivedere il proprio attacco inserendo Maistro e uno tra Burnete e De Pieri a meno di alzare il raggio d’azione dell’ex Piscopo. Rimangono infortunati anche Ciammagliechella, Battistella e Morachioli. Non è disponibile neppure Mannini, impegnato con la nazionale Under 20 nel mondiale in Cile. A causa dell’obbligo della fidelity card saranno pochissimi, attorno alla cinquantina, i tifosi delle vespe presenti nel settore ospite.

Per quanto riguarda il resto dello stadio a ieri erano rimasti invenduti un centinaio di biglietti e quindi rimane incerto il numero delle presenze dei supporters locali. E’ al completo, invece, la Carrarese con Calabro costretto a mandare in tribuna tre giocatori.

